巴士公司凍薪削減人手　工會指資方仍有盈利應加薪　

自新冠肺炎疫情肆虐逾年以來，全港專營巴士員工去年開始便被凍薪、縮減加班時數、又削減多項福利及人手，被資方損害多項勞工權益，汽車交通運輸業總工會聯同屬下5間巴士分會，於今日（26日）舉行記者會，向專營巴士公司提出今年全港專營巴士員工要求加薪5%。總工會質疑，部分巴士公司宣稱之虧損費用並非如資方所說般惡劣，尤其近來多間巴士公司亦有加價，故理應加薪予員工。

汽車交通運輸業總工會發言人林天賦表示，雖自疫情以來各巴士公司均遇到經營壓力，惟巴士公司於政府推行的兩輪「保就業」計劃之中獲得巨額補貼，如九巴在取得補貼後仍有2億多港元盈利，母公司亦可派息予股東，而新巴及城巴於宣布虧損時，更不斷更改口脗，由每月虧損1.5億港元不斷縮窄至每月虧損5,000萬港元，總工會質疑各巴士公司之營運情況並非如資方聲稱般惡劣。

林天賦續指，巴士公司於2020年採取凍薪措施，員工收入減少，每月平均減少收入4,000至1萬港元左右，而特別車更份被取消亦導致收入下降，加上各種削減人手及壓縮成本的政策，最後導致前線員工需要在高強度的工作壓力下工作，而薪酬偏低現象亦難以吸納新人入行。

多位工會代表期望，各巴士公司理應加薪5%予員工，對廣大員工釋出善意，從而避免整體員工士氣不振、服務質素下降。總工會強調，政府近期批准多間專營巴士公司從本月開始加價，理應有更大財力來合理加薪。