調查指幼師新入職平均月薪達2.2萬　去年全職離校率10.6%

幼稚園在疫情下出現經營困難，香港浸會大學一項調查發現，2020年畢業生平均入職薪金達22,713港元，較2019年的21,697港元，增加約5%，惟全職老師離校率整體為10.6%，最大原因是工作量問題。有業界人士促請政府盡推出幼師薪級表，又指疫情下有幼稚園經營困難，入學率降低亦令教師資源流失。

香港浸會大學商學院人力資源策略及發展中心及持續教育學院幼兒及基礎教育部，收集2019年9月1日至2020年8月30日數據，涉及全港102間幼稚園，約佔整體1049間幼稚園的10%，發現對比2019年畢業生平均入職薪金21,697港元，2020年畢業生平均入職薪金升高至22,713港元。

調查又指，整體全職教師離校率為10.6%，當中最大原因是工作量，其次是家庭及個人健康。調查期間，學校的平均薪金調整百分比為4.8%，預計薪金調整（2020年9月至2021年8月）為2.96%。

幼兒教育人員協會會長周慧珍指，曾聽說有私立幼稚園有近200名學生退學，令校方只能作出取捨，部分教師合約到期後未必能續約。就政府早前指將於今年完成幼稚園教師薪級表檢討，周表示，目前起薪點和頂薪點範圍太廣，促請政府推出薪級表，以免人才流失。