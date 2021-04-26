港星旅遊氣泡航班爆滿　國泰掠水機票價飆升至近8000元

香港與新加坡的「旅遊氣泡」將於下月重啟，港府今(26日)公布航班由國泰航空及新加坡航空負責，不少愛旅遊的港人似乎已經按捺不住，東網記者前往國泰航空網站了解機票訂位，下月26日起的專屬航班經已爆滿，最快要到29日才有相關航班，而且來回機票索價近8000港元，相比起現時前往新加坡的航班票價只是2300港元，足足貴2倍，連同迫緊3000港元檢測費用，令單是前往新加坡的最低消費亦要近萬港元，但仍有價有市，當日航班只剩1個座位。

港府宣布，在下月26日重啟「旅遊氣泡」，並維持兩地每日各1班航班往來，每日可載最多200名乘客，如兩地疫情持續穩定，則由於6月10日起增加至兩地每日各2班航班。國泰航空網站已在相關專屬航班上標示「旅遊氣泡」字眼，惟宣布計劃後航班隨即爆滿，最快亦要到29日才有位置，但只剩1個座位，而回程的航班亦只剩2座位。

國泰指，「旅遊氣泡」的航班會由已接種疫苗的機師及機艙服務員執勤，首班由香港出發的航班，將於下月26日早上啟程，首班由新加坡出發的航班，將於下月27日下午出發。國泰下月27和29日，以及6月1、3、5、6、8日，都有航班分別由香港及新加坡出發。由6月10日起，國泰將營運每日1班來回新加坡的航班。

新加坡航空發言人表示，認為恢復通關是從新冠肺炎疫後重建的重要里程，配合所制訂的程序，更有助建立對國際航空安全旅遊的信心。新航支持在安全情況下，適度開啟新加坡及香港兩個航空樞紐間的航班服務，並會繼續按客運需求，靈活彈性調整運載力。