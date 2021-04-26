進口急凍木棉魚訛稱無添加色素　食安驗出染料「麗春紅4R」

食物安全中心今日(26日)公布，一款越南進口的預先包裝急凍木棉魚樣本，被檢出含有染色料「麗春紅4R」，該種色素在未經烹煮及未經加工處理的鮮魚中禁用，並與其食物標籤上的聲稱「沒有添加任何人工色素」不符。中心會繼續跟進及調查事件及採取適當行動，並已通知業界。

有問題的產品名為「急凍海捕木棉魚」、來源地為越南、分銷商為「百利食品國際有限公司」，最佳食用日期為明年6月30日。

中心透過恒常食物監測計劃，從荔枝角一間超級市場抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含有麗春紅4R，與其食物標籤「沒有添加任何人工色素」聲稱不符。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。

根據《食物內染色料規例》，麗春紅4R在一些食物中准許使用，但不能用在未經烹煮及未經加工處理的鮮魚中。違例者一經定罪，最高可判罰款5萬港元及監禁6個月；任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。根據《公眾衞生及市政條例》，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。