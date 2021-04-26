警方指民陣涉違反社團條例　要求提交包括資金來源等6項資料

有外媒上月引述消息指，反修例風波以來舉辦過多場遊行的民間人權陣線（民陣）正受到調查，若證實曾獲美國國家民主基金會（NED）資助，民陣可能在短時間內被港府以違反《港區國安法》取締，其後多個政黨和團體宣布退出民陣。民陣收到警務處社團事務主任的信件，指民陣在2006年9月取消社團註冊後，根據社交平台資訊顯示，民陣仍以社團形式運作，涉違反《社團條例》，要求交代6項資料，包括舉辦遊行集會的數目及資金來源等。

民陣召集人陳皓桓今（26日）到警署報到期間，收到社團事務主任信件，指民陣涉嫌違反《社團條例》，並要求民陣以書面向社團事務主任提供6項資料。陳指民陣將尋求法律意見，暫時未有其他回應。

該信件指民陣在2006年7月申請註冊為社團並獲接納，但兩個月後申請取消，不單止指民陣涉違反《社團條例》，更要求提交6項資料，包括交代民陣未有再申請社團註冊的原因；是否屬於《社團條例》附表中所列的人；網頁及社交媒體專頁是否由民陣管理；民陣自2006年9月至今曾經舉辦的公眾遊行及集會的日期和地點；民陣的收入來源、開支和收取資金的銀行戶口，以及民陣於去年12月，與支聯會等共26個組織，聯署聲明「停止酷刑，尊重人權」致聯合國人權事務高級專員，敦促中國和香港政府改善人權狀況的目的和原因。

信中要求民陣於下月5日或以前提交上述的6項資料，若資料虛假、不正確或不完整，以及沒有提交資料，可被處以罰款2萬港元。