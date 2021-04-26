赤蠵龜背部穿上「放生」鐵牌陳屍大嶼山　團體促勿非法放生

赤蠵龜背甲近尾部位置穿有寫上「放生」及機構名稱的鐵牌。

不當放生隨時好心做壞事。城市大學海洋動物影像解剖研究組日前處理大嶼山雞翼角發現的一隻成年赤蠵龜屍體，在背甲近尾部位置發現穿有寫上「放生」及機構名稱的鐵牌，因屍體及器官已非常腐爛，難以斷定死因。研究組呼籲大眾切勿參與非法放生活動，憂慮反而會鼓勵非法捕獵野生動物，危害動物健康，胡亂放生亦會影響食物鏈及海洋生態。

漁護署上月底接報在大嶼山雞翼角發現海龜屍體，其後交由海洋動物影像解剖研究組處理。經詳細檢查後，研究組發現為雌性赤蠵龜。由於屍體體形太大，屍體腐爛破碎，研究組接收屍體後先做傳統解剖，其後對其四肢進行影像解剖，找不到任何用作識別的晶片。

該赤蠵龜身長約110厘米，背甲弧長約84厘米，屬成年個體。研究組指，在牠食道發現未完全消化的魚類，估計海龜是突然死亡，又指海龜的肌肉及脂肪比率正常，但腸道無發現任何異物，加上屍體及多個器官已非常腐爛，甲盾片開始脫落。故研究組難以斷定死因。

研究組指出，赤蠵龜是繼棱皮龜後，第二大海龜品種，身長可逾200厘米、體重可超過500公斤，本港過往亦曾發現牠們蹤迹。有研究指出，成年赤蠵龜背甲弧長約80厘米，需約24至30年才能成長至該程度。成年後，雌性赤蠵龜每隔2至3年才會上岸繁殖。繁殖季節期間，赤蠵龜每隔約2周便會到沙灘產卵，總共會產卵2至5次，平均每窩繁殖100隻海龜卵。