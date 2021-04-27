加價8.5%仍蝕錢　新巴城巴：考慮是否再申請加價

新巴城巴獲政府批准分兩階段加價12%，首階段加價8.5%已於本月4日實施，餘下加幅將於明年初實施。但新巴城巴商務總監吳義君接受東網專訪時透露，由於疫情令兩巴客量減少約10%，即使首階段加價後仍然錄得虧損，第二階段加幅對財政改善狀況未明，故兩巴仍在考慮是否需要再次提出加價申請。吳又透露，現時兩巴於港島區有大約三分之一的巴士路線需要整合及簡化，未來會於區內加強路線轉乘。

新巴城巴獲批的12%票價加幅分成兩階段調整，本月4日先加價8.5%，再於明年1月2日加餘下的3.5%。吳義君表示，是次兩巴獲批的加價申請是於前年8月提出，當時本港未爆發新冠肺炎疫情，但自從本港爆疫後，各項防疫措施及企業實施在家工作安排，令兩巴客量暴跌多達40%，雖然現時疫情稍為回穩，但兩巴於早晚繁忙時間客量仍較疫情前少約10%，其中通宵路線客量更下跌約30%，故即使本月初已實施首階段加價，兩巴現時「仲蝕緊錢」。

被問到兩巴會否再申請加價？吳坦言兩巴仍在「考慮之中」，但他強調兩巴擬向政府申請調整夜間巴士服務班次以善用資源，所以會視乎申請是否獲批，以及第二階段加價後對兩巴財政狀況的改善程度，才能決定最終是否會再申請加價。

吳又透露，鑑於港島區人口下跌，兩巴希望能擴展其在新界區及九龍區的巴士路線網絡，而其於港島區部分重疊的巴士路線則需要整合或減班次，估計有三分之一路線受影響。新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中表示，例如鴨脷洲、利東邨一帶的巴士路線有需要整合，兩巴已在香港仔隧道口及瑪麗醫院設立轉乘站，方便乘客轉乘不同路線。吳補充，兩巴亦計劃在黃竹坑、西灣河及銅鑼灣崇光百貨一帶設立轉乘站。

吳稱，城巴會對啟德一帶的路線作微調，特別是加強區內的香港兒童醫院及即將成立的啟德醫院對外交通接駁，並計劃安排來往啟德郵輪碼頭至九龍城的22M循環線全面改用電動巴士。他又指，兩巴亦有意於古洞新發展區開辦新線，但需考慮相關巴士路線組合是否符合財務效益，例如是否有全日運作的區內線，以及接駁市區的特快線等；而元朗洪水橋新發展區則需要一些接駁至附近地區的巴士路線。