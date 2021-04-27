25指明地方須強檢　包括帝苑酒店及22間學校

政府昨（26日）深夜刊憲，要求於指定期間曾身處25個指明地方的人士接受新冠病毒強制測。

當中有3幢住宅大廈新增一宗或以上初步確診個案，包括：

(a) 紅磡德康街3號黃埔花園第12期銀竹苑第4座

(b) 尖沙咀麼地道69號帝苑酒店

(c) 荃灣大河道100號海之戀第7座

任何在今年4月13日至4月26日期間曾身處任何上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於4月28日或之前接受檢測。受檢人士若在4月24日至4月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，由於有22間學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該22間學校亦被納入強制檢測公告，包括：

(a) 跑馬地大坑道336號瑪利曼小學

(b) 屯門青山公路青海圍26號保良局香港道教聯合會圓玄小學

(c) 荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B迦南幼稚園(海濱花園) / 迦南幼兒園(海濱花園)

(d) 天水圍天耀邨天耀社區中心5樓仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園

(e) 深水埗李鄭屋邨忠孝樓1座聖公會深水埗基愛堂幼稚園

(f) 沙田新翠邨新傑樓地下5-16號鄰舍輔導會新翠育嬰園

(g) 九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園

(h) 將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓德寶英文幼稚園(將軍澳)/德寶國際幼兒學校(將軍澳)

(i) 長沙灣通州街500號星匯居１樓學之園幼稚園(星匯居)

(j) 上水天平邨天祥樓地下上水惠州幼稚園(分校)

(k) 大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

(l) 天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓3樓302室東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心

(m) 九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍平台2樓15A號鋪晶晶幼稚園及幼兒中心(順利分校)

(n) 東涌逸東邨逸東商場2期1樓善一堂逸東幼稚園

(o) 屯門青雲路22號聖公會青山聖彼得堂幼稚園

(p) 屯門青雲路22號C座1樓及地下(部份)聖公會青山聖彼得堂幼兒中心 / 香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園

(q) 屯門屯門市地段338號第16區翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

(r) 天水圍天龍路9號嘉湖山莊第6期美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園

(s) 黃大仙竹園北邨桐園樓地下聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園及幼兒園

(t) 粉嶺景盛苑俊景閣B及C翼地下新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校

(u) 荃灣海盛路28號祈德尊新邨商場1樓4號鋪迦南幼稚園(荃灣)

(v) 北角清華街30號蘇浙小學校的幼兒園及幼稚園(不包括小學及國際班)

任何在今年4月13日至4月26日期間曾身處上述學校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於4月28日或之前接受檢測。如曾身處第(c)到第(v)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月30日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月24日至4月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。