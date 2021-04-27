Dr.東：並非所有海產可生吃　醃泡生蟹及生螄蚶中毒風險高

本港不時錄得生吃海產的中毒個案，食物安全中心最新一期《食物安全焦點》透露，3月錄得2宗相關食物中毒個案，分別懷疑進食醃泡的生蟹及生螄蚶後，感染諾如病毒及副溶血性弧菌。食安中心指出，醃泡是把食物浸泡在調味液中以增添風味，但不能殺死任何寄生蟲及細菌，且非任何海產均適宜生吃，生的海產菜式，只應以擬供生吃的海產材料來製作。

食安中心表示，3月初接獲兩宗由衞生防護中心轉介的流行病學相關食物中毒個案，共涉及5人，患者在旺角一間食肆晚膳後出現腹痛、腹瀉及嘔吐等胃腸道症狀，其中4人已就醫，但毋須入院。上述個案懷疑是由醃泡的生蟹及生螄蚶中，諾如病毒及副溶血性弧菌所引致。食肆所提供的蟹及螄蚶購自街市，但並非擬供生吃。

中心發現，在醃泡前，螄蚶只是略為灼煮了不足一分鐘，而蟹在劏洗後，也沒有進行任何加熱處理，然後便以豉油、蒜頭及辣椒醃泡，冷藏一晚才奉客。在實地調查後，食安中心已指示食肆即時停售未經烹煮的海產菜式。

近年韓國醬油蟹大行其道，但生吃海產有一定風險，且製造過程或非安全。食安中心指出，醃泡不能從食物中吸去足夠的水分來防止細菌孳生，也不能殺死任何寄生蟲，因此醃泡無法取代徹底烹煮。生的水產可能含有害微生物，包括副溶血性弧菌及諾如病毒。副溶血性弧菌普遍存於河口及近岸水域，蟹及雙貝類等海產難免受到污染。而諾如病毒則是常見的食源性病毒，通常存於受污染的海水中。

中心指出，野生捕撈的水產較可能帶有寄生蟲，而養殖的水產若非在無寄生蟲的環境中飼養，亦可帶有寄生蟲。較令人關注的是吸蟲（肝吸蟲及肺吸蟲）、蛔蟲（例如廣州管圓線蟲）及縧蟲（例如裂頭縧蟲屬）。有些寄生蟲未必會引起症狀，或只引致輕微症狀，有些寄生蟲則可造成膽管或腸道阻塞，或引致類似結核病或支氣管炎的症狀，部分甚至影響神經系統。

中心指市民應避免進食生或未煮熟的醃泡海產，有人為了保持螄蚶等介貝類的鮮嫩質感，只會將之略煮，但此舉無法殺死當中的食源性病原體。高危人士如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力弱人士，若進食生或未煮熟的食物，受感染或出現併發症風險較高。此外，在製作生或略熟的海產菜式時，只應使用擬供生吃的材料。

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