東方日報A1：港星旅泡條約不平等　特區自貶為谷針

港府再使出谷針大法，將港人期待已久的外遊與打針掛鈎！香港與新加坡的「旅遊氣泡」去年未啟動先爆破，政府昨終敲定時間表，公布港星旅遊氣泡將於下月26日重啟，惟港府為港人加辣，自訂「不平等條約」，單方面要求港人必須完成接種兩劑疫苗後14天才可參與，新加坡來港者則毋須強制打針，檢測次數更由3次增至4次，單是檢測費用已逼近至3,000元，較原定計劃升近一倍，並進一步收緊熔斷機制。業界形容新增措施非常嚴苛，定必影響市民參與意欲，有關注團體批評，政府為求谷針無所不用其極，斥強加條件不符合醫學道德。

港府昨宣布港星兩地達成共識並公布「氣泡」細節，計劃將於下月26日重啟，維持每日兩地各一班航班往來，並分別由國泰航空及新加坡航空負責，每日一班可載最多200名乘客，如兩地疫情持續穩定，則可由6月10日起增加至兩班航班。商務及經濟發展局局長邱騰華昨多次聲稱，以市民「安心、放心、維持穩定性」為由，在原有框架上增加更嚴謹條件，包括要求參與港人須完成接種兩劑疫苗最少14天後才可登機。然而，16歲以下人士、因健康理由而不適合接種疫苗、離港前於香港逗留少於90天，與並非由香港簽發的旅行證件離港者，即持有外國護照的港人則獲豁免此項新增安排。

邱騰華被多次問到，為何只有港人才需要接種疫苗，邱僅多次重申接種疫苗是為了「保護（市民）自己」，指香港有條件讓居民接種，所以附加要求，他指新加坡當局也可因應本地情況要求參與者接種疫苗。

另外，原本旅客需接受分別3次核酸檢測，現時則改為4次檢測，包括在離開及抵達兩地前後亦需檢驗，邱指市民須自費核酸檢測，由港府提供的檢測收費最多240元，新加坡的收費則每次訂明是200元新加坡幣（約1,169港元），單是檢測費用已由過往1,650元升至近3,000元。

重啟消息一出後，國泰航空網站標示來回機票索價近8,000元，相比現時票價足足貴兩倍，疑似「掠水」，連同檢測費用，前往新加坡的最低消費超過一萬元。

因應新安排，旅客在抵達新加坡後要以私人交通、的士或私家出租車由機場前往申報住處，隔離至接獲未有確診的檢測結果，方可離開；使用手機應用程式記錄到過地方；出發前兩周內要逗留在出發地，針對近日有患者在隔離期後出現確診，檢疫期並不計算在兩周內。政府又收緊熔斷機制，7日內每日平均源頭不明個案多於5宗，氣泡便會暫停兩星期；若要重啟氣泡，過去7日平均每日不可多於5宗源頭不明個案，打後3天，每天的源頭不明個案亦不可多於3宗。

縱橫遊常務董事袁振寧形容措施「辣咗啲」，加上票價昂貴，認為一定會影響市場，但總較無「氣泡」好，未來會在市場推出2至3款產品。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，來往新加坡的旅客該是以商務、探親為主，對旅行社而言幫助不大，加上他指政府新增措施非常嚴謹，包括接種疫苗、又增加檢測次數，必會影響市民參與意欲。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀對決定感可笑，「平時係驚人哋帶毒入嚟，但竟然係要求自己（港人）打完針出境去其他國家，係唔符合邏輯。」她指港人會考慮疫苗副作用，以及自己是否適合接種等，而現時政府在沒有替代方案下，強行要求接種疫苗作出行條件是不符合醫學道德。深水埗區議員袁海文批評，有關旅遊氣泡協議及處理對港人是「不對等條約」，政府為求谷數，無所不用其極將接種疫苗與不同措施掛鈎。

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