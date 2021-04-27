美藥廠輝瑞研新冠藥丸　港疫情初期曾用同類藥　效用不大

美國輝瑞藥廠正研發一種治療新冠肺炎的新口服藥物，是一款蛋白酶抑制劑，用於感染初期，抑制病毒複製時所需的酵素，於外國進行的首階段臨床試驗已有60人參與。如果新藥研發成功，最快在今年內推出。該藥廠期望如病人確診，服藥後可毋須入院或深切治療部，整個療程共需服4粒藥丸。本港藥劑師表示，蛋白酶抑制劑與抗愛滋病毒藥物有相似藥理，香港以往在新冠疫情初期有使用同類藥物，但其發揮效用不大，常見副作用有肚瀉、作嘔及疲倦等。

英國傳媒報道，輝瑞新藥代號為PF-07321332，早於2月獲外國監管機構批准，將新藥用在人體身上進行臨床測試。廠方已招募60名18歲至60歲的成年志願者，他們分別於美國康涅狄格州及比利時布魯塞爾進行測試，部分人服食第一粒藥丸，部分人則用安慰劑。

新藥測試長達145天，分3期進行，首階段於下月25日結束，如下一階段更大規模的測試順利，今年秋天可送到醫院及診所應用。據指新藥物此前只進行過動物試驗，沒明顯風險或副作用。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，蛋白酶抑制劑可透過抑制病毒的蛋白，減低病毒在患者體內的數目，現時需要有更多臨床研究才可了解新藥的藥理、安全性和有效性。