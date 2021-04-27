周四起酒吧有條件下可開重 業界嘆開又死唔開又死

食物及衞生局將在今(27日)下午3時會交代最新防疫措施，料將公布放寬多個場所的防疫限制，包括食肆每枱由4人放寬至6人，堂食延長至午夜12時，而酒吧亦可重開，不過前提是員工及顧客均須接種首劑新冠肺炎疫苗。有酒吧業界坦言，業界顧慮能否完全達到條件，在此限制下，顧客人數難以估計，屬「開又死、唔開又死」，加上部分員工或已轉行，重開後員工人數亦會減少。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，過去一年疫情反覆，酒吧不斷因應政府措施等而反覆停業及重開，在不穩定的情況下，不少員工已轉行，或已有其他的穩定工作，故已流失了一定數目的員工。

至於要求員工打針方面，他指部分人已為復業而接種，但要求進入場所的顧客亦接種疫苗就有難度，政府的措施無疑令業界及食客無所適從，因此就算政府准許有條件復業，部分酒吧亦未必會開門做生意，「開又死、唔開又死」，他亦估計重開初期會十分混亂。

早前有傳政府將推出新的手機應用程式，以顯示顧客是否已接種疫苗。梁期望政府盡快公布詳情，以準備周四（29日)重開。