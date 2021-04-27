半山豪宅居民不滿送檢　發律師信要求衞署解釋法律基礎

新冠變種病毒殺入社區，確診N501Y變種病毒的38歲菲律賓來港女傭，完成21日隔離後，搬進僱主位於港島半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，時隔一周後才被揭確診，日前僱主一家及大廈60名居民已被送入檢疫中心。據報有數名住戶不滿要檢疫，近日向衞生署發出律師信，要求解釋強檢的法律基礎，否則將視之為非法禁錮，並考慮向高等法院申請緊急人身保護令。衞生署表示，現正處理有關信件，有需要時會徵詢律政司法律意見。

有關信件由居於半山堅尼地道8號Kennedy Terrace21/22樓及25/26樓的住戶發出，指有關住戶被送往檢疫時，未獲衞生署告知強檢的法律基礎，要求署方以書面形式作解釋，否則將考慮申請緊急人身保護令，要求法庭頒令立即「釋放」有關住戶。

衞生署回覆東網查詢時表示，已收到有關受檢疫人士委託律師致該署的信件，現正在處理中，有需要時會徵詢律政司法律意見。根據《預防及控制疾病條例》第599A章，有關人士正於檢疫中心接受檢疫。