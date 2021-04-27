警無即時記錄證物　男學生脫管有武器罪

前年11月港島多區有反對修訂《逃犯條例》示威，一名男學生被指在香港仔的堵路活動中，使用雷射筆照向警長的頭部及眼睛，因而被拘捕。該男學生否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，於東區裁判法院受審，至今天（27日）被裁定罪名不成立。裁判官鄭紀航指出，涉案雷射筆被檢獲作證，但是警員處理證物時欠缺紀錄，控方不能在毫無合理疑點下證明雷射筆是在被告身上找到。

本案20歲被告盧建熹被控在2019年11月8日，於香港仔海濱公園的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出雷射光束的裝置。

控方案情指，當晚有黑衣人在香港仔海傍道聚集堵路，警方掃蕩至香港仔中心時，一名警長發現上方行人天橋有6名穿着深色衫褲的男子。期間天橋上層兩次發出綠色雷射光，照到警長的身體、頭部及眼睛，警長鎖定光束來自被告，最終被告在天橋往香港仔海濱公園出口方向被其他警員截停。

裁判官表示，警員在被告身上搜出涉案雷射筆，及後在警署內交予同僚保管。他們必定知道該支雷射筆是本案重要的證物，卻沒有記錄交收手續，而相關紀錄直至翌年才補充。即使警員能夠憶述該支雷射筆的外觀、光束顏色等特徵，而該些特徵與現在呈堂的雷射筆相符，但由於證物鏈出現缺失，控方不能在毫無合理疑點下證明該支雷射筆，就是在被告身上找到那支，故裁定被告罪名不成立。