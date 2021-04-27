DSE英文科今開考　有考生指試題難：但求唔攞U

香港中學文憑試(DSE)連續第2年於新冠肺炎疫情下展開，而今日(27日)是核心科目之一的英文科開考。位於新蒲崗的李求恩紀念中學今早有約120名考生應試，學校準備了禮堂及數個教室，亦設立了若干區域讓考生分開休息。不少學生在考過第一份卷後表示，今年的英文試卷的選擇題數目較往年多，且必答題部分花費的時間亦較長，有考生指選答部分不夠時間作答，嘆言「冇U(不予評級)已經好好」。

今年英文卷的必修部分主要涉及飲食文化趨勢，當中有3篇關於餐廳介紹、健康飲食趨勢，以及酒店轉換成可持續經營模式的文章；而選答部分則分別與有關屋苑綠化的選擇，及人類在宇宙範疇的研究及探索。應屆考生李同學表示，今年英文閱讀試卷的必答部分較往年深，選擇題亦較難，至於選答題的B1部分的難度與則以往相若，但由於自己在必修部分所用時間較多，導致選答部分可花的時間較少。

考生陳同學則選答了較困難的B2試卷，她亦認為今年的試題較以往難，選答部分有約一半沒有完成，只可在最後時間把所有選擇題填滿，嘆指自己的時間分配不佳，發揮不到應有水平。她又認為，今年試卷內選擇題較多，變相需要花費更多時間，認為問答形式的題目「起碼可以喺篇文搵到答案，但係MC(Multiple choice 選擇題)係識就識，唔識就唔識」。

另一考生劉同學考過閱讀卷後稱自己的表現「可接受」，坦言雖自己的英文不好，但是次試卷對其而言相對容易，希望可以有好成績。他同樣認為今年選答部分的選擇題較以往多，長答題則較少，指「即使唔識答都好，都會有個機率喺到，容易啲撞中啊」。問及對試場安排的看法，他指今年在原校考試「有愈做愈順嘅感覺」。