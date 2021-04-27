機構引入南韓空氣清新機　冀助食肆短期內換氣量達標

政府早前要求所有提供堂食的食肆須於本周五(30日)前，將座位間的鮮風輸送量，提升至每小時換氣最少6次，或安裝空氣淨化設備。惟截至上周四(22日)僅有約2,000間食肆已在網上提交登記。有集團引入南韓的全新空氣淨化專利技術，以三面過濾網進風，大幅提升空氣流量，料可助業界在短時間內達到政府標準。

室內環境測量及改善專家羅國湧今日(27日)解釋指，每小時換氣量是指每小時整個房間的空氣以鮮風更換的頻率，惟增加換氣量在實行上有一定困難，例如通風裝修費用高昂、電費因調大冷氣而增加、擴大風管後空間有限等。他建議未符合標準的食肆，改以新引進的空氣清新機代替換氣量，因此技術下，如用家排放污染物，相關污染物將向下沉，空氣清新機便能進行回收，減少污染物在空氣中浮游時間，以減低病毒傳播風險。

利民實業集團副主席黃文顯表示，公司將向業界提供一站式應援方案，包括提供換氣量評估，估算餐廳尚欠多少換氣量；提供空氣清新機及教導擺放位置；作出空氣監測等。黃續指，希望業界先聯絡他，再評估一站式方案所需價錢，預料會較市面購買空氣清新機便宜約30%，但目前暫無意將空氣清新機以零售方式出售。

被問到相關空氣清新機，未被列在食物環境衞生署的「符合用於提供堂食的餐飲處所指定所需規格的空氣淨化設備」名單上，黃解釋指，因需時取得檢測證明證書，他最近才向署方遞交申請，故此設備仍未列於名單中。