專家籲巿民健身量力而為　用力閉氣或致短暫休克易生意外

一名41歲男子在24小時營業健身室舉重期間昏迷，今日(27日)清晨被發現送院，目前情況危殆。香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士呼籲巿民健身時要量力而為，最緊要留意身體狀況，切勿勉強自己而出意外。此外，若要深夜到24小時健身室，應與朋友同行方便照應，倘有意外發生亦可及時發現及求救。

雷雄德表示，槓鈴連鐵餅的重量視乎舉重人士調節，一般重量約數十公斤，可以站着推舉或躺臥推舉。他呼籲舉重人士要視乎當日的身體狀況，身體一出現不適，要即時停下休息。他舉例：「如果一個人返咗一日工，放工深夜去健身，當時佢嘅身體好攰，咁就唔好勉強，做啲輕巧啲嘅練習。」

他強調，巿民一定要了解自己身體狀況，須定期接受身體檢查。做運動時，亦應避免用力閉氣，因或會引發「努責現象」，產生短暫休克、頭暈、頭痛、心悸等，倘未能及時發現，後果可大可小。

雷又指，24小時健身室的設立對巿民是好事，因為有很多人都是工作至深夜，或要待凌晨時才有時間去健身，維持身體健康。惟他指，該些健身室與康文署健身室、甚至一般健身室不同，不會時刻有職員駐守，故建議巿民應與朋友同行，互相照應。