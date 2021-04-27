商界料使用「回港易」港商不多　冀港人回鄉同免檢疫

政府宣布擴大回港易計劃，由廣東省或澳門，擴展至內地其他省市的香港居民適用。

政府擴大「回港易」計劃，本周四(29日)起，身處內地城市的香港居民可經計劃返港免檢疫。工聯會理事長黃國今早(27日)在電台節目表示，政府昨日(26日)宣布擴大「回港易」計劃後，工聯會當晚即接獲20多個相關查詢。但由於港人入境內地仍需檢疫14天，相信「回港易」擴大初期，只有急需回港的內地港人才會考慮使用。

黃國希望計劃能有雙向安排，令港人可免檢疫北上，或者在完成接種疫苗後，縮短檢疫期至3日，又認為「回港易」計劃下的檢測流程不太複雜，因深圳已有很多地點都可以進行檢測，花費亦只需約100至200元人民幣，但建議參與計劃回港的港人最好預留多一天，以等待檢測報告。

廠商會會長史立德表示，廠商會約3,000會員，有1成多已將工廠北移至廣東省以外地區，包括福建、上海、浙江、江蘇、山東和北京等，擴大「回港易」計劃至廣東省以外地區，是港廠一直渴求的措施，相信擴展「回港易」後對商人帶來方便。

不過，他指由於內地仍要求入境港人隔離檢疫，故預料港商不會貿然回港，相信初期使用計劃的人不多，又希望港府盡快向中央爭取兩地建立「商務氣泡」。他又說，很多在內地設廠的港商，都會駕駛中港車到內地工作，希望政府讓廠家完成接種兩劑新冠疫苗後，可以即日來回、自駕北上回廠，建議首階段每日設500個名額，並慢慢逐步放寬。