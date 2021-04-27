拆五星旗案　辯方指被告遭毆打威嚇逼供

技術員被指於前年9月1日爬高拆除東涌游泳池的五星旗，以及試圖焚燒路障之案件，今天（27日）在區域法院續審。辯方律師今天指，被告被捕後遭警員拳打兼威嚇逼供，被要求跟從警員指示於會面中回答問題，因此反對其招認證供呈堂。

本案被告黃卓禮（23歲），被控刑事損壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火罪。他被指於2019年9月1日，在東涌游泳池內損壞屬於香港政府的一個閉路電視鏡頭、連同他人公開並故意以焚燒方式侮辱國旗，另在東涌游泳池對面企圖用火損壞橫額、雜物，及用火損毀水馬。

辯方表示反對把被告招認呈堂成為證供，當中包括口頭招認、錄影會面及其手提電話訊息等。辯方指被告遭警員截停後，警員指示他蹲下，然後他便遭警員拳打腹部。被告因害怕再被打而說出手提電話密碼。之後警方到被告家搜查，警員又警告被告說，若其房中有攝錄機便會打他。

辯方續指，警員後在被告床下找到一支伸縮警棍，便拿它戳被告胸口及掃向被告下巴作武力威嚇，並恐嚇被告可拘捕其家人。被告從沒有向警員作出口頭招認，是因受威嚇及壓迫，才在警員的記事冊上簽署。被告其後被帶回警署進行錄影會面前，先被要求進行3次模擬會面，警方要求他跟從警員預先準備的答案，在會面中回答問題。辯方又指被告有過度活躍及專注力不足的問題，閱讀會對他造成極大壓力，因此在威嚇下不自願地簽署文件。