環保署督察3次未妥善宣誓遭停職　2010年曾狀告上司性騷擾

政府要求公務員4周內宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》和效忠香港特區。一名姓胡環保署高級環境保護督察，因未在限期前交回妥善簽署的聲明被停職，與署方交涉時，不滿未允其返回辦公室收拾門匙及藥物等私人物品。公務員事務局局長聶德權今日(27日)表示，該名職員雖曾3次交回聲明，惟簽署時用其他字句，不符合聲明「妥為簽署」的要求。環保署已給予時間該職員清理私人物品，署方亦澄清當事人陳述有不實之處，不存在已交回簽署但署方聲稱沒有收過的情況。

聶表示，當局會啟動處理程序處理未辭職人士，及徵詢公務員敍用委員會意見，基於公眾利益的問題，會根據公務人員管理命令第12條，要求有關人士離開公務員隊伍。截至現時，至今有129名公務員拒絕簽署聲明，當中25人已自行辭職。

翻查資料，該名高級環境保護男督察曾於2010年在區院興訟，聲稱遭同組男上司性騷擾，他延聘律師以《性別歧視條例》入稟向上司提出民事訴訟，案件於2012年1月在區域法院開審，惟雙方最終在開審前簽下同意書，決定不再繼續聆訊。法官即時批准申請，而有關同意書條款則下令保密。