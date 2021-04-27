港珠澳橋測試造假案　控方要求向12被告加刑

港珠澳大橋香港段在開通前，被爆出混凝土壓力測試疑造假醜聞，有實驗室職員涉以金屬柱等物品代替混凝土進行測試，以令有關測試結果符合要求，最終政府要額外耗費逾5800萬港元補救。涉事的土木工程拓展署承判商嘉科工程顧問有限公司十多名實驗室職員，其後遭廉政公署起訴串謀詐騙，12人經審訊後被裁定罪成，6人被判囚3至24個月，4人判囚2至8個月准緩刑兩年，餘下2人被判社會服務令。律政司認為該12人的判刑過輕，向上訴庭提出刑期覆核，上訴庭今（27日）開庭處理有關申請。律政司代表指該些被告的罪責一致，亦一致以監禁3年作量刑起點，原審卻就個別被告給予不同扣減，甚至判緩刑及社服令，判刑明顯過輕。

律政司一方指，原審法官李慶年在裁決階段和判刑階段的考慮不一，在裁決時指眾被告犯案屬有系統地集體合謀造假，且是「錯咗就呃」並「貫徹持久」，其造假屬「恒久陋習」；但判刑時卻按各人參與文件數量及犯案時間判刑，部分被告甚至獲減刑至緩刑或社會服務令。律政司認為其量刑基礎屬錯誤，而且扣減的刑期多得不合比例，未能反映案件嚴重性。律政司代表又指所有被告在串謀中角色一致，但李官在判處部分被告緩刑及社會服務令時，卻沒具體解釋作如此大幅扣減的原因。

另外，其中一名被判監8個月但緩刑2年的被告謝德禮，今早亦就定罪申請上訴許可，沒有律師代表的謝表示，原審沒有足夠證據顯示他有與其他人串謀，或有任何不誠實行為。他當時只是跟從其他人的行為做事，並不知道牽涉造假。謝又表示自己罹患抑鬱症及適應障礙症，在受疾病影響及在壓迫下作招認。律政司一方則指案中眾人有默契犯案，上訴庭決定待完成刑期覆核後，才就謝的上訴作裁決。

被申請刑期覆核的12人分別為謝德禮、余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、李志勤、吳汶鴻、張嘉明、陳志成及郭文輝。案件下午續審。