分析料今年逾萬港家庭移民英國　沽樓套現規模或逾1500億元

外電分析指出，今年香港或有13,100至16,300個家庭通過英國國民(海外)護照(BNO)移居英國。這代表着香港私宅家庭數量的0.9至1.1%，料業主賣樓套現，規模或達到193億美元(約1,500億港元)。

英國政府計劃使擁有BNO身份的香港居民更容易獲得公民身份，這一計劃正促使香港移民英國的人數和英國樓價上升。不過，這並不是說香港樓市很快會陷入困境，皆因包括中國內地的買家正在吸收市場上不斷增加的供應。地產代理界數據顯示，4月份二手樓銷售額有望達到23年來的最高水平，達500億港元，這是樓市保持活躍的一個指標。

目前，香港樓價僅比前年中期的歷史高位低約5%；樓按貸款利率亦降至逾十年的最低水平，從而提高了投資者入市的興趣。外電數據預計，今年香港二手樓價格將增長5至10%。

報道引述Hamptons International數據顯示，富有的香港買家在英國搶購房屋，去年將倫敦最昂貴地區的樓價比例增加了3倍，佔去年購買豪宅量的8%。而英國傳媒月初亦報道，已有超過35,000名合格的香港人申請了BNO移英計劃。