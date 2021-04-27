強姦分居妻案　被告錄口供時向警直呼冤枉

地盤工人涉嫌與妻分居後，返回原住所恐嚇妻子，並在一個月後把妻綁手強姦，案件今日（27日）在高院續審。控方今日播放被告與警方進行的錄影會面片段，被告在片中向警員直呼被冤枉，表示當日事主X答應與他復合，更同意跟他做愛「生小孩」，但完事後X卻向大廈保安員聲稱被姦。

35歲被告在錄影會面中憶述，強姦控罪當日（即2019年4月9日）他因掛念X，故歸家盼與X及兒子見面。X見到他後不勝其煩，同意與他復合。X為表真心，便答應在Facebook刪走「單身快樂」的貼文，改發貼文說：「我已經原諒我老公了，我會永遠和他一起，和他生小孩，請大家祝福」。他順勢問X：「咁依家係咪開始生返個？」X便同意跟他做愛，期間X相當配合，主動躺在床上並跟他濕吻。因為他們打算生小孩，故他沒有戴上避孕套。完事後X提議陪他外出食早餐，然後去旺角取消已簽好的分居協議書。落樓時X一直拖住他的手，但步出升降機後，X便立即走到保安員，投訴遭他強姦，並向保安員展示她手上的索帶痕印。

被告向警員稱，當時他感到害怕，故立即上樓重返單位不敢外出。他到廁所查看，發現洗手盆內確有一條被剪爛的索帶，他擔心被X誣告強姦，故將索帶掉落街。被告稱他曾致電詢問母親意見，母親建議他到警署備案，但他考慮後拒絕。他解釋：「我真你好愛佢（指X），唔想咁樣做」，但後來他再徵詢一名警察朋友的意見，對方也建議他先行備案。後來他外出食早餐，最終在大廈地下的保安室外被警察拘捕。

被告又憶述2019年3月15日刑事恐嚇罪發生當天，他回家見到X跟一個男人通電話，X直認已另結新歡，對方更是有錢人，「如果佢肯要我，我就會即刻跟佢走」，X更說：「我遲早都離開你，依家識定先唔得咩？」。當時他感到憤怒，不明白X為何給他「派綠帽」。被告又指，X過往曾試過拿出剪刀揮舞，和拿鎅刀企圖鎅手，故他便倣效X拿刀揮舞，好讓X知道他當時的感受。被告強調自己沒說過要殺死X。