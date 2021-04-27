食肆東主表明不會強制員工接種　市民拒屈從轟誘因欠奉

新冠肺炎疫情未退，港府為求「谷針」不擇手段，提出以「疫苗氣泡」作食肆放寬防疫措施的基礎，並強制食肆員工需接種疫苗，食客則須使用「安心出行」應用程式。有食肆負責人表明不會強制員工接種疫苗，批評政府強制食肆員工接種疫苗不合理，直言「人道社會點可以逼人打針」；有市民亦表明不會接種疫苗，又坦言政府接種疫苗誘因不大，因現時死亡個案較多，「無理由搵命博㗎嘛」。

茶餐廳負責人戴先生批評政府強制食肆員工接種疫苗，直斥對疫苗信心不足，「條命市民㗎嘛，最大問題係對打針有疑慮」，旗下大部分員工亦持觀望態度，暫時無人打針。他直言「人道社會點可以逼人打針」，強調不會強迫旗下員工接種疫苗。對於餐廳需要劃分「Clean Zone」，以分隔已接種及未曾接種疫苗的市民，戴認為政府安排混亂，認為市民有自由選擇是否打針，「總之強迫就唔好啦」。

餐廳負責人羅小姐則認為商戶難以確認客人是否已接種疫苗，為客人劃分區域有難度。對於政府強制食肆員工打疫苗，她苦笑「要打針我都好驚，唔想有咩事咁就一世」，又擔心針後出現事故，政府唔使「孭飛」，要由僱主承擔。她指現時有7成客人使用俗稱「填紙仔」方法登記資料，擔心強制顧客使用「安心出行」會令生意大跌。

市民謝先生及梁小姐認為政府為接種疫苗提供的誘因不足，更稱「寧願買外賣都唔會為堂食打疫苗」，亦對政府強迫市民接種疫苗十分反感。梁更認為政府強制使用「安心出行」有私隱安全疑慮，表明「從來無用過呢個App」。她又炮轟政府把關不力，導致變種病毒殺入香港，擔心疫情持續爆發、沒完沒了，不會為港府強推的「港星旅遊氣泡」而打針。