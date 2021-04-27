近60%市民不滿政府表現　學者批始終無人問責

民調顯示市民對政府的不滿意率為59%，而滿意率下跌2個百分點至19%，創今年1月以來的新低。

本港接連受社會事件及疫情衝擊，市民對港府的管治怨聲載道。最新民意調查顯示，市民對港府是「幾不滿」及「幾不信任」，當中不滿意率接近六成。有學者認為政府政策不清晰，包括發放電子消費券等，認為當局應每日反思，甚至落實問責制，批評政府官員至今始終無人問責，預料社會矛盾及撕裂持續，將削減本港優勢。

香港民意研究所於本月19至22日向約1,000名市民進行調查，發現特區政府的整體民望方面，不滿意率為59%，而滿意率下跌2個百分點至19%，是今年1月以來的新低。滿意率淨值為負40個百分點，而平均量值為2.2分，即整體上接近「幾不滿」。市民對特區政府的信任度方面，信任率為32%及不信任率為52%。信任淨值是負20個百分點，而平均量值是2.5分，即介乎於「幾不信任」及「一半半」之間。

市民對政府政策範疇的評價中，最新滿意率全部均錄得負值。改善民生方面下跌6個百分點至負46%，是2019年10月以來新低。而維持經濟繁榮方面則錄得負37%。特首林鄭月娥的評分為32分，有39%的受訪者給予她零分。林鄭的支持率及反對率是18%及68%，而民望淨值為負50個百分點。

註冊社會工作者馮志豪表示政府民望數字一直在低位徘徊，情況並不理想。即使港府閒時出現利好消息，例如向市民發放電子消費券，但政策發布多月以來均未有清晰定案，仍是「半天吊」，無法挽回民意下跌。他指出任何一個地區的領導班子被給予這麼低的評分，不但要每日反思為何令市民如此不滿，更會實行問責，但港府缺乏此做法。他又直指公僕要考慮市民是他們的「老闆」，不應只堅持己見，但本港發生不同的社會事件以來，均未見有官員負責。若然香港的社會矛盾及撕裂持續，馮憂慮會削減一直以來的優勢。