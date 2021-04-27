死因庭研訊智障童院舍墮樓　母稱屢見兒受傷

患有中度智力障礙及自閉症的少年，於5年前在私營殘疾人士院舍「康橋之家」住宿期間墮樓身亡。死因裁判法庭今天（27日）就事件展開研訊，死者母親出庭作供表示，指兒子住宿舍一年多，很多時都見到兒子身上有各種傷痕。有院友向她表示，院舍員工曾將糞便抹向他兒子臉上，員工更試過拍其兒子的後頸，令他差點跌倒。死者母親表示死者有一定自理能力，但因與父親常有衝突，故將他送進院舍。

死者梁子駿去世時僅14歲，生前住在位於葵涌的康橋之家約一年半，並就讀附近的特殊學校。死者母親江月梅表示，她每逢星期五下午便會接兒子回家，星期一早上送他回院舍。她經常都發現兒子身上有傷，包括手腕及手指關節紅腫、雙腳瘀傷、嘴角流血。兒子曾向她投訴被院舍員工用拖鞋打，又曾說「唔想坐泉哥（院舍員工）車，泉哥打打」，死者母親擔心他不肯上學，惟有安慰他「你乖啲啦，泉哥唔會打打」。

江女士又指，院舍的人手不足以照顧所有院友，院友要幫忙切菜、洗碗。她曾一度打算將兒子接回家中親自照顧，社工亦已開始辦理退宿手續，不過兒子回家一星期，便因為將毛巾拋出窗外而惹惱父親，結果又回到院舍生活。