政Whats噏：除夕倒數短片兩分鐘使900萬？　商經局：僅362萬

受疫情影響，去年底嘅除夕倒數取消煙火滙演環節，旅遊發展局就改喺網上播放預製短片賀歲。之不過，當局早前喺立法會財務委員會上，透露有關開支高達約900萬港元，即時就被議員狠批浪費公帑。商務及經濟發展局最新透過書面形式補充，將除夕倒數活動嘅相關開支向下修訂至834萬港元，又透露同短片相關嘅開支只有362萬港元。唔知係咪畀議員鬧爆，所以要急急腳出嚟補鑊呢？

商經局表示，當局花費150萬港元去設計同製‍作該條片長兩分鐘嘅短片，另外使咗212萬港元做推廣同宣傳，同埋安排國際傳媒機構作直播或轉‍播。至於其餘472萬港元使咗去邊？商經局就解釋係本身計劃舉行實體煙火滙演嘅相關開支，例如籌備工作同外購煙火嘅費用等等。但咁睇，一條短片花逾300萬，都好似唔平？

另外，商經局同時交代上年度嘅「香港繽紛冬日節」，合共用咗945萬港元，之但係，政府舊年就決定取消舉辦實體嘅聖誕小鎮，亦都無再豎立巨型聖誕樹同布置裝飾。當局就交代相關開支多達301萬港元，又提到雖然舊年最終搞唔到實體活動，但就話啲裝飾會留番日後活動再使用！而取代實體活動的網上虛擬活動及宣傳，就用咗644萬港元，睇嚟一啲都唔輸蝕網上煙花短片喎！