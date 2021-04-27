認旺角警署外圖刑毀縱火　巴裔青年還押候判

前年9月5日晚上，有示威者包圍旺角警署，一名巴基斯坦裔青年把一個着火的膠袋放在警署外大閘上，又疑在附近企圖損壞交通燈，事後被控企圖縱火和企圖刑事損壞2項控罪。青年今（27日）於區院承認2罪，須還押至5月11日判刑。庭上透露他有輕度智力問題，法官決定在判刑前，先為他索取更生中心及教導所等報告。

19歲被告Mahmood Hamaad，被指於2019年9月5日，在旺角警署正門外企圖用火損壞政府的一道鐵閘，以及在太子道西和彌敦道交界企圖損毀一組交通燈。被告案發時沒有案底，早前則因一宗襲擊案而被判感化，法官遂亦替他索閱感化令進度報告。

案情顯示，案發當日有大批示威者在旺角警署外聚集、叫口號及向警署照射激光。警方遂關上警署大閘，並架設水馬及金屬大閘以分隔示威者。被告與數十名示威者一起，由傘陣遮掩下帶同一個點燃的膠袋走出來，把膠袋放在警署外的大閘上。袋其後掉到地上，不過大閘並沒有損毀。被告其後被拍到把一個膠袋放到一店舖內的夾公仔機上，內有一連濾罐的面罩及一件黑長袖衫。

其後警員在警署內監察外面情況，見到被告重複用行山杖擊打和搖晃一組交通燈。被告後於翌日凌晨被捕。而交通燈經檢查後，發現黑色電子行人發聲裝置被毁，但交通燈信號仍運作正常。