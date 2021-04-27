本地遊重啟在即 業界稱3成從業員已打首劑疫苗

本地遊將於周四（29日）重啟，每團不多於30人，前線員工須接種至少一劑疫苗，如不打針則需提供醫生證明，團友則不需接種疫苗，但要求使用「安心出行」。有旅遊業者表示，大部分從業員都樂意接種疫苗，因將來重啟跨境旅遊時，接種疫苗是必備條件，目前約30%員工已經接種第一劑疫苗，約10%從業員已經接種兩劑疫苗。

疫情下旅遊業陷入停擺，政府今日（27日）公布，本港持牌旅行社可向旅議會登記重新舉辦本地遊旅行團，但安排要以「疫苗氣泡」為基礎，即重開本地遊的旅行社員工，需完成接種第一劑疫苗，本地團連同旅行社前線員工在內，總人數不得多於30人。若員工因健康理由未能接種疫苗，可以透過填寫申報表及醫生紙證明，並在帶團前7天接受病毒檢測，結果無染疫才可以出團。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，大部分從業員都樂意接種疫苗，因將來重啟跨境旅遊時，接種疫苗是必備條件。不過，有從業員因身體狀況不能接種疫苗，故會選擇頻密做檢測，目前約30%員工已經接種第一劑疫苗，約10%從業員已經接種兩劑疫苗。

除了多項防疫措施，包括旅遊巴容量限制、提供口罩、消毒搓手液等，新防疫措施也要求參加本地遊的團友使用「安心出行」記錄行蹤，不允許填寫個人資料。崔定邦指，不少旅行社已為本地遊準備就緒，接待本地團的旅遊巴現已貼上了「安心出行」二維碼，所有旅客上車時，都必需掃描。

崔坦言，本地遊的生意額很小，對整體業界的幫助不大。不過，他認為重啟本地遊起碼有兩個作用，首先是給予從業員工作機會，政府也會推出補助，讓旅行社有資金聘請他們；第二就是作為一個「熱身」，因為接種疫苗、病毒檢測、行程紀錄都會是將來重啟跨境旅遊的必備條件。