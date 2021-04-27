港府再拋出谷針誘因 一文看清食肆酒吧K房放寬條件

派對房間顧客倘已接種第一劑新冠疫苗，將可重開。

港府再拋出谷針誘因，食物及衞生局局長陳肇始今午（27日）交代最新防疫措施，指營業處所接種新冠疫苗可放寬營業限制：

●食肆分4種模式：

●A類：無任何防感染控制措施，營業至晚上6時，2人一枱

●B類：維持現有感染控制措施，營業至晚上10時，4人一枱

●「疫苗氣泡」放寬措施（適用4月29日起至5月12日）：

●C類：員工已接種第一劑新冠疫苗，顧客使用「安心出行」，營業時間放寬至凌晨12時，放寬至6人一枱，容納人數不超過50%，宴會上限20人

●D類：員工已接種第兩劑新冠疫苗，顧客接種第一劑新冠疫苗及使用「安心出行」，營業時間放寬至凌晨2時，放寬至8人一枱，容納人數不超過75%，宴會上限100人

●酒吧／夜總會，卡拉OK，派對房間：

●員工及顧客已接種第一劑新冠疫苗，顧客使用「安心出行」可重開，營業時間至凌晨2點；酒吧每枱最多2人；卡拉OK及派對房間，每房最多4人

●麻雀天九耍樂處所：

●員工已接種第一劑新冠疫苗，訪客用「安心出行」可重開，營業時間根據牌照條件可至凌晨12時

●婚禮：

●所有16歲或以上參與者已接種第一劑新冠疫苗，人數上限提升至室內50人、室外100人

●周年股東大會：

●訪客已接種第一劑新冠疫苗，室內人數上限由20人提升最多50人，室外100人

●宗教處所：

●訪客已接種第一劑新冠疫苗，由處所通常容量的30%，提升至室內最多50%，室外100%

●本地旅行團：

●前線員工已接種第一劑新冠疫苗，每團上限30人

●*若因健康理由不適合接種疫苗，食肆/酒吧/及夜總會/本地旅行團前線員工，可填寫申報表及提交醫生證明書，每隔7天/帶團前7天採樣檢測，如作虛假聲明須負刑責