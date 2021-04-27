參與反禁蒙面法示威　女學生開審前認罪

前年10月13日，港鐵牛頭角站外有反《禁蒙面法》示威，警方拘捕多人，其中1男4女被控參與非法集結、管有適合作非法用途工具及在非法集結中使用蒙面物品等10項罪名。案件原定今（27日）於觀塘法院開審，但案發時17歲女生承認非法集結罪，她須還押至5月10日判刑，待索取背景及更生中心報告，而同案另外4人名被告認控罪受審，控方明天將開始傳召證人。

女被告賴心諾（18歲，學生）承認非法集結罪。她另涉管有適合作非法用途工具及在非法集結中使用蒙面物品罪，獲控方不提證供起訴，撤銷控罪。

按賴承認的案情指，2019年10月13日下午，有示威者在觀塘創紀之城集結，有人在元氣壽司及星巴克咖啡外噴油漆，及至下午約3時15分，200名示威者在港鐵牛頭角站外牛頭角道設路障，駐東九龍衝鋒隊第一隊警署警長林華平帶隊到場處理，示威者逃向九龍灣方向。賴於玉蓮臺1樓停車場被警方截停，她當時身穿黑衣及用布蒙面，警員又在她身上搜出1支縲絲批、防毒面罩及頭盔等物品。

其餘4名被告陳松琛（21歲，學生）、林恩鈴（26歲）、吳欣庭（22歲，學生）及何俏朗（21歲，學生）則否認參與非法集結及在非法集結中使用蒙面物品；陳另否認管有3包索帶及3支士巴拿；林則否認管有一罐打火機油、一卷鐵絲連一個扣、一包索帶及一罐黑色噴漆。