警破代辦大嶼山車輛禁區證詐騙集團　拘5人涉洗黑錢550萬

東網昨日(26日)踢爆有人在社交平台聲稱可代辦「大嶼山封閉道路通行許可證」，每張證收費可高達9,000港元，其中有法律界人士指相關行為有機會干犯串謀詐騙等罪，市民亦易誤墮騙局。警方追查後發現有人訛稱代辦證件，其後挾款而逃，以「涉嫌以欺騙手段取得財產」、「勒索」及「洗黑錢」共3罪拘捕5名男女，他們涉及17宗案件，涉款逾12萬港元，而疑犯在過去半年已清洗超過550萬港元的犯罪得益。

警方早前接獲多宗報案，指有騙徒於去年9月至今年2月期間，在社交媒體訛稱提供一條龍代辦服務，誘騙受害人購買大嶼山封閉道路通行許可證，費用由6,000港元至1萬港元不等，當受害人匯款及轉帳到指定的銀行戶口後，便與騙徒失去聯絡。另外，有受害人把個人資料給騙徒後，騙徒不但沒有代辦申請許可證，更會利用個人資料勒索受害人進一步匯款，否則會傷害受害人。

網絡安全及科技罪案調查科經深入調查後，成功鎖定一個犯罪集團，並於昨日(26日)及今日(27日)展開行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「勒索」及「洗黑錢」拘捕3男2女(28至39歲)，當中包括3名集團骨幹成員，部分人有黑幫背景。他們牽涉17宗同類型騙案，涉及金額約12.8萬港元。案中受害者分別任職商人、會計師、工程師、地盤工人及司機等，最高一宗損失金額為11,100港元，受害者為一名54歲地盤男工人。行動中，警方另檢獲7部手機及流動裝置，5張銀行提款卡。警方相信行動已成功瓦解一個犯罪集團，不排除有更多人被捕。

網罪科科技罪案組戴子斌總督察表示，犯罪集團會利誘他人提供「傀儡戶口」以用作收取受害人身上騙取的犯罪得益，其後再轉走相關款項。警方相信犯罪集團亦涉及其他類型騙案，包括網上購物騙案，並於過去半年已清洗超過550萬港元的犯罪得益。戴又指，警方一直關注「大嶼山封閉道路通行許可證」以及「駕駛汽車以作出租或載客取酬用途」相關的案件，亦留意到近日有關「大嶼山封閉道路通行許可證」的報章報道。

警方表示，若在申請道路通行許可證時作出不實聲明，提交虛假文件，有機會觸犯「使用虛假文書的罪行」，最高可判監14年。另外，《道路交通條例》（香港法例第374章）列明，使用私家車或輕型貨車作非法出租或取酬載客，最高可處罰款1萬港元及監禁6個月。警方呼籲，如有市民懷疑受騙，應保存與對方的溝通紀錄，立即致電警方「防騙易」熱線18222或報警求助。

香港有部分道路是被劃分為封閉道路，範圍包括大嶼山，香港國際機場，港珠澳大橋香港口岸的部分路段。以大嶼山封閉道路為例，車輛進出路段需向運輸署申請「大嶼山封閉道路通行許可證」。