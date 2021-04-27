年輕家庭移民掀本地退學潮　中小學流失近1.8萬學生

本港再次經歷移民潮，年輕家庭移民掀起本地退學潮。根據教育局的數據顯示，本港中小學在2020/21學年學生較上一年學年流失至少近1.8萬人，減幅達3.2%，當中官津學校流失逾1.4萬人；國際及私立學校的小學級別學生的減幅亦達7.05%。

除非個別學生留班或跳級，普遍學生每學年均會升讀一級，故將一個學年的二年級至六年級學生人數，減去上一學年的一年級至五年級人數，即同批學生人數作比較，可大致反映學生流失情況。

根據教育局向立法會財委會提交書面答覆，當中包括2020/21及2019/20學年的全港中小學各級學生人數，當中2019/20學年的二年級至六年級學生人數達589,260名，翌學年理應同批學生卻減少了18,667人至570,593名。由於部分國際、私立學校課程與官津學校不同，部分學校設有中七級，故數據未有計算他們中六升中七時的流失情況。

政府資助的公營及直資學校方面，2019/20學年的小一至小五學生有265,000名，但翌學年學生升一級後，即2020/21學年的小二至小六的學生，反而降至260,101名，流失了4,899人，減率達1.85%。按同樣計法，2020/21學年的中二至中六的學生有247,171人，較上學年同批學生減少9,195名，減幅達3.59%。

國際及私立獨立學校學生的流失情況更嚴重，2019/20學年的小一至小五學生有48,119名，翌學年的小二至小六的學生卻為44,729人，同批學生人數減少了3,390名，減幅達7.05%，比率較津小更高。