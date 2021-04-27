5歲女童被誘到殘廁非禮　30歲孌童色魔落網

天水圍非禮兒童色魔落網！昨日(26日)中午12時許，一名5歲女童由母親友人，帶到天水圍天澤商場一補習社準備補習，當2人抵達商場升降機大堂後，友人因有要事，遂着女童自行乘搭升降機上樓，然後離去。惟女童沒有到補習社，反而獨自在商場內流連約1小時。

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛警司表示，至下午約1時，一名男子走近女童，聲稱能帶她到附近公園遊玩，並將女童誘帶到俊宏軒一個殘疾人士洗手間內，向她作出非禮，甚至要求女童為他進行口交。案發後，色魔隨即離開現場，女童亦返回補習社，將事發經過告訴職員，其家人得悉事件後報案，案件交由元朗警區刑事支援隊跟進。

元朗警區刑事總部、天水圍分區特遣隊經通宵調查，以及翻查大量閉路電視錄影片段，成功鎖定涉案人士身份，並於今午(27日)在天水圍拘捕一名30歲無業男子，他被帶署扣查，警方將調查被捕人是否曾涉及其他同類型案件。

歐陽肇剛續指，今次案件涉及家長某程度的疏忽，導致犯人有機可乘，希望家長能好好看管自己的小朋友，以防再有同類事件發生。