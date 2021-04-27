補水賠償被徵稅　梁家騮上訴稅局決定得直

前立法會醫學界議員梁家騮連同其他公立醫院醫生，於2002年入稟高院向醫管局追討假期工作等補償，終院最終於2009年裁定，休息日及法定假日候召的醫生可獲補假或補水。經法庭計算後，梁家騮獲得176萬多港元賠償。不過梁家騮指他於2012年獲得賠償後，稅局將賠償額納入2012/13年度薪俸稅計算中，令他多繳了薪俸稅，故向高院提出上訴。法官今早（27日）聽取與訟雙方陳詞後，於下午頒布判詞，裁定梁上訴得直，稅務局更要支付梁的訟費。

高院法官陳健強於判詞指，本案的爭議點在於上訴人梁家騮獲得的補償金是否如稅局所指是薪酬一部份，或如梁所言屬賠償。法官以梁在假期當中應醫管局要求，出席慈善足球賽作嘉賓為例子，該次活動明顯並非梁的工作一部份，但他仍可因此而獲得假期工作補償，因他確實喪失了其休息日。法官認為並非每筆由僱主支付的費用都是僱員薪金，更何況稅局亦認同，如醫管局以補假形式補償是不用納稅。因梁已就其薪酬納稅，故其休息日及法定假日工作補償不應再被徵稅。

梁家騮今早亦有到庭聽審，梁於庭外表示稅局把其獲得的賠償計算於2012/13年度的薪俸稅當中，他當年亦已繳交了該筆稅款，不過他已忘記實際多付了多少稅款。梁又指據其所知，獲得賠償的醫生當中只有他上訴稅局的決定。而稅局的代表律師就指，此宗案件並非測試個案，亦未有收到有其他醫生上訴稅局的決定。