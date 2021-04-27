2014佔中案9被告上訴　上訴庭周五宣判

在2014年發起及煽動佔領行動的戴耀廷，與陳健民、朱耀明等9人，於2019年4月被區域法院裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成。他們於今年3月向高院上訴庭申請上訴，要求推翻定罪。司法機構已經排期，於本周五（30日）上午10時半頒布書面判決。司法機構預計周五之聆訊將需時30分鐘。

本案9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。戴耀廷、陳健民及朱耀明在案中被裁定1項串謀作出公眾妨擾罪罪成；戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成；陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成。黃浩銘被裁定煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾2罪成立、李永達則被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪成立。當中戴耀廷及陳健民被判監禁16個月，邵家臻與黃浩銘則被判監8個月，餘下5名被告就分別被判處緩刑或社會服務令。判監4人中，陳健民、邵家臻、黃浩銘已服刑完畢。換言之上訴人之中，只有戴耀廷申請保釋等候上訴。不過因戴耀廷涉嫌違反《港區國安法》被控，需要還押候審。而上訴庭在本案上訴聆訊結束後，亦決定撤銷戴在本案的保釋。