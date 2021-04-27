政府逾210幅具房屋潛力用地　上年度有7幅未完成改劃

政府改劃土地進度緩慢，當局約7年前指會透過改劃土地用途以增加住宅供應，並物色逾210幅具房屋發展潛力用地。發展局曾表示，預計在2020年至2021年展開其中25幅用地的改劃工作，然而截至目前，25幅用地當中有7幅用地至今尚未完成改劃，並遍布全港4區，包括東區、荃灣、沙田及大埔。

發展局指，有7幅用地已在2020-21年度開展改劃程序，至今尚未完成改劃，當中包括位於東區祥民道和柴灣公園之間有植被的斜坡；荃灣近象山邨及荃灣寶豐台有植被的斜坡；位於沙田馬鞍山馬鞍山村路上及路下部分的有植被的斜坡及空置土地；位於大埔馬鞍山樟木頭以東以及馬鞍山帝琴灣以南有植被的斜坡。至於餘下18幅用地，該局指待完成所需的技術研究╱評估後，會因應相關結果制訂改劃建議。

政府早年宣布上述逾210幅具房屋發展潛力用地是短中期供應的主要來源，合共可興建逾31萬個房屋單位，當中超過7成是公營房屋。截至上月初，140幅用地已完成改劃或撥作房屋發展，有6幅用地的改劃不獲城市規劃委員會批准，其中一幅位於將軍澳村以北。該幅用地由於較遠離將軍澳市中心，並非毗連任何現有道路，若興建新的通道就必須進行大型地盤平整工程，影響天然山坡，故最終相關申請不獲批准。