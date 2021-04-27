74歲肺炎老婦打復必泰後亡　至今累計26名針下亡魂

再多一名接種者接種由內地及德國研發的復必泰疫苗後死亡，累計5人接種復必泰後死亡。新增一名接種者是74歲女子，被診斷患有肺炎，並於4月25日離世。連同此宗個案，本港至今累計26人接種新冠疫苗後死亡。

衞生署表示，該名女子本身患有肺纖維化、骨質疏鬆症及胃炎，因為咳嗽及呼吸困難於本月19日入住東區醫院，醫管局提供的更新資料指該病人被診斷患有肺炎，並於本月25日離世。根據資料，她曾於離世前18日（即本月7日）於社區疫苗接種中心接種第2劑復必泰疫苗，她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

另外，醫管局昨日指一名76歲男病人，曾接種由內地研發的科興疫苗後死亡，曾診斷為中風，衞生署今(27日)公布更多資料，指該名男子本身患有高血壓、糖尿病及高血脂症，因右邊身無力於本月5日入住將軍澳醫院，被診斷患高血壓性顱內出血，該病人於本月26日因肺炎離世。根據資料，他曾於離世前26日（即上月31日）於私家診所接種第2劑科興新冠疫苗。