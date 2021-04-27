大埔那打素急症室病人走失後不治　死者屬長期病患兼頭部受傷

大埔那打素醫院今日(27日)公布，一名長期病患者因頭部受傷到該院急症室求診，等候入院期間自行離開至同區商場，其後病情惡化，搶救無效最終離世。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告，並將個案轉交死因裁判官跟進。

一名患有長期病患的男病人，前日(25日)清晨約5時，由救護車送入該院急症室求診。病人當時由家屬陪同，有發燒、嘔吐及跌傷徵狀。醫護人員臨床診斷病人頭部受傷，安排病人接受腦部電腦掃描及X光檢查。病人於當日早上6時許檢查後，獲安排在等候區等候入住內科病房。醫護人員於早上6時45分曾視察病人並安排其服藥，當時情況穩定，陪同家屬已先行離開。

急症室職員在早上7時15分，發現病人自行離開急症室，院方派出保安員在醫院範圍內搜索，並通知家屬及報警求助。警方接報後在大埔區一商場內尋獲病人，病人由救護車送返該院急症室。根據紀錄，病人於救護車上情況嚴重，需要進行搶救。

病人於當日早上8時25分由救護車送回該院急症室，醫護人員隨即為其進行急救，病人恢復心跳及血壓後，獲安排入住內科病房繼續接受治療，惟病人情況進一步惡化，於翌日凌晨2時36分離世。

院方已慰問病人家屬及解釋事件過程，並會繼續保持密切溝通，提供所需支援。