文武廟毗鄰建青年宿舍　施工多項措施減少對文物影響

港府在2011/12年度施政報告提出「青年宿舍計劃」，由政府資助非政府機構興建宿舍，為18至30歲在職青年提供短期住宿，並提供租金折扣以助青年儲蓄。計劃包括鄰近上環文武廟組群及樓梯街的東華三院上環項目。立法會工務小組委員會今（27日）提交相關建造工程文件，指出項目將進行緩解措施，以減低對周遭文物的破壞。

東華三院建議重建位於荷李活道122A的一所空置校舍為青年宿舍，項目佔地面積為 445 平方米，並建議建造一座18層高的青年宿舍，提供約213個單位。惟項目選址臨近兩個文物，包括法定古蹟上環文武廟組群及一級歷史建築樓梯街。由於擬議工程或會影響文武廟的外觀，施工期間文物地點亦可能出現振動及地面下陷等干擾，古物古蹟辦事處認為有關方面需要為項目進行文物影響評估。

文件指出，由於項目重建工程涉及清拆和建築工程，有可能對文武廟組群的構件造成直接影響，將倡議在設計、清拆、建築 和施工後各階段增加各項緩解措施，例如提供緩衝區、使用預製組件、狀況勘測與監測措施、雙層墜台、非撞擊式打樁法和限制工程範圍等，以減少對文武廟的影響。文件又提及，青年宿舍項目對樓梯街沒有直接影響，但可能因施工產生的震動而出現間接影響，將會通過狀況勘測與適當的監測措施減少對樓梯街的影響，如於施工前要求工人進行狀況勘測，及提交必要穩定和加固措施的監測建議等。

本土研究社批評，此青年宿舍項目或無視《文武廟條例》限制相關批地只能用作「寺廟修繕」、「華人慈善」及「辦學」用途的初衷，並質疑項目有機會對古蹟產生景觀視覺災難。