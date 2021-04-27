受停業令影響行業　最多可獲50萬元資助　明起接受申請

酒吧、酒館、卡拉OK、夜總會及商營浴室，自去年11月底起，遭政府逐步收緊社交距離措施影響，一直關閉至今，食物環境衞生署今日(27日)宣布，第4輪「防疫抗疫基金」將向將向上述行業提供進一步援助，申請期將由明日(28日)起至5月27日為止。

上述場所持牌人/持證人，若在停業令生效期間有按照規例關閉，可按其食肆牌照上所訂明的樓面面積，申請10萬至50萬港元的一次性資助。另外，商營浴室牌照持有人計劃亦會向每名合資格申請人提供一次性10萬港元資助，預計約1,100間酒吧/酒館、卡拉OK場所、夜總會及約50間持牌商營浴室，可參與新一輪資助計劃，涉及資助款項約2.5億港元。

有關申請表格及申請指引，可在食環署各分區牌照辦事處或環境衞生辦事處索取，亦可在食環署網頁下載及瀏覽計劃詳情。合資格牌照持有人/持證人可親身或以郵寄方式向食環署各牌照辦事處或分區環境衞生辦事處遞交申請，署方收到填妥的表格及文件經審核後，會於約兩周內發放資助款項，並以劃線支票寄往相關持牌處所。

為免資助被濫用，申請人必須聲明該處所業務仍在營運，如處所涉及多於一個牌照/許可證，處所的所有持牌人/持證人須委任其中一位持牌人/持證人申請及獲得資助，署方僅會就同一持牌處所發放一次資助。「防疫抗疫基金」已向受疫情及防疫措施影響的行業提供財政紓困，至今已向合資格申請人發放合共約128億港元資助款項。