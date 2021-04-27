半億音樂噴泉不敵梘液沖擊　康文署研法律追究涉事人士

造價半億的觀塘海濱花園音樂噴泉上周四（22日）啟用，康樂及文化事務署今日（27日）發聲明指，近日有人在音樂噴泉及互動嬉水區作出不當行為及使用梘液，署方正研究向有關人士採取法律行動以追究責任，又指任何人違反相關條例，可被罰款2,000港元及監禁14天。

網上有片段顯示，一名男子在上周六（24日）到上址進行直播，諷刺噴泉是「小白象」工程，期間赤裸上半身在互動嬉水區利用水柱洗澡，不時將沐浴露抹在身上，又與在場小朋友嬉戲。康文署昨日（26日）指，觀塘海濱音樂噴泉及互動嬉水區由於池水懷疑受梘液影響而導致大量泡沫出現，現已關閉以排走池水及進行徹底清潔，噴泉表演亦將暫停，直至另行通告。

署方今日再發聲明，指近日有人在觀塘海濱音樂噴泉及互動嬉水區，作出行為不當及使用梘液的行為，署方現已關閉音樂噴泉及互動嬉水區徹底清潔，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。

該署又提醒市民，根據第132BC章《遊樂場地規例》，當任何人在遊樂場地內時，不得作出擾亂秩序及不雅的行為，而衣着方面則須恰當；任何人不得在遊樂場地內妨礙、騷擾或煩擾任何其他正在恰當地使用該遊樂場地的人；任何人不得在任何用作美化環境的湖、池塘、溪澗或水中沐浴、涉水或洗濯。任何人違反條例，可被判處罰款2,000港元及監禁14天。