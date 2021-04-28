酒樓餐具手推車驚見老鼠籠　食環發警告要求糾正

沙田河畔一間酒樓將裝有巨鼠的老鼠籠放上餐具手推車，衞生惡劣程度令人吃驚!有市民昨日(27日)於酒樓飲早茶時，見到一名職員將一個捕獲老鼠的老鼠籠放到手推車上，上層放置食具，下層則放置老鼠籠，隨即向職員反映，惟先後兩次投訴仍不獲理會，直至他舉機拍照，職員才「面有不甘」地把籠拿走。他批評事件非常離譜，直斥食客隨時因此感染鼠疫，又炮轟酒樓未有教導員工正確的衞生意識。涉事酒樓指已就事件懲處疏忽的員工。有區議員指區內一向蛇蟲鼠蟻較多，惟滅鼠工作主要都是靠商戶、街坊自發巡視，食物環境衞生署職員甚少主動就鼠患巡查。

有市民向東網報料，指昨早到沙田河畔龍廷粵菜廳飲早茶時，酒樓職員把裝有老鼠的老鼠籠放在餐具車上附近，而上層正正放有杯、碗，他擔心病菌會因此傳播，直言現時處於疫情時期，大家應對衞生問題更加謹慎，但酒樓員工如此處理捕獲的老鼠，對此感到非常擔心，狠批情況不可接受。

東網就事件向涉事酒樓查詢，該店的林經理承認有此事件，表示既有程序理應先用布覆蓋老鼠籠，然後連籠帶鼠銷毀，惟是次事件負責處理的員工疏忽，僅放於手推車上，未有按既定程序處理，屬嚴重過失。他指，已向該名員工發嚴重警告信，並教導員工正確處理方法，強調餐廳十分注重衞生，會嚴格把關。食環署發言人指，根據紀錄未有接獲有關投訴，惟接獲本報查詢後，昨日(27日)派員到該食肆調查，期間發現小量鼠迹，已即時向該食肆負責人發出口頭警告，要求4天內糾正違規情況。

沙田區議員黎梓恩批評指，「係人都會覺得將老鼠跟餐具放在一起並不理想」，涉事員工不論因心急還是其他原因，此行為均不能接受，餐廳亦有責任教育員工如何處理。他續指，區內以往較多蛇蟲鼠蟻，曾於花叢見過「一家大小」的鼠群，亦有如貓一般大的老鼠，但近年因疫情關係，食肆減少營業以及街坊的衞生意識加強而有所改善，惟滅鼠工作主要都是靠商戶、街坊自發巡視，發現有鼠洞再叫食環署到場處理。對於食環署的滅鼠方法，他指就他所見，大多放置老鼠藥，認為成效存疑。

自本港於2018年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎後，去年確診至少7宗個案，累計15宗確診個案。大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。