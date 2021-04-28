《繽FUN星網》4‧28大改革　全新介面強勢登場！

最強娛樂及消閒資訊平台《繽FUN星網》大改革！現今社會追求方便、快捷、清晰，《繽FUN星網》亦想讀者所想，無時無刻力臻完美，其中全新升級介面今日隆重登場，增設一系列全新功能，務求讓讀者有更佳瀏覽體驗！

《繽FUN星網》主版面除了「焦點新聞」之外，下方會顯示全新的「推薦頻道」介面，每個頻道均有節目預覽圖，只要跟箭嘴指示往左或往右掃，就可以揀選及點擊收看《娛場》、《行媽咇》、《畀條山路我行》、《娛刺撈飯》等等逾10個精彩節目，類型之多必有合心意的選擇。

在進入節目播放介面之後，播放視窗下方新增「章節」功能，按掣後會把影片分開多個段落，每一章節均會有預覽圖，亦有清晰明確標示當中的重點內容，讓讀者可以快速了解各章節精彩之處，根據個人喜好一按即可選取影片的不同章節，快速跳播至感興趣的段落，隨時隨地揀選想觀賞的段落，省時又方便，十分貼心！這項「章節」新功能除了添加在手機東網APP外，亦同時適用於網頁版《繽FUN星網》的「推薦頻道」頁面。

在節目播放介面中，於播放影片期間，只要向下拉動影片視窗，將會縮小至頁面下方並且繼續播放，讓讀者可以同步觀看其他精彩內容，分秒間盡覽至新至爆資訊，只要再按下影片視窗，即可將影片放大繼續播放。

《繽FUN星網》主版面內的所有新聞標題左下方，都會增設「關鍵字」功能，一按就可以瀏覽指定人物或事件的相關新聞，方便讀者了解娛樂大事的來龍去脈，更容易追貼最新發展，同時更有「相片快捷鍵」功能，只要按相片右下角的圖示，就能率先瀏覽該段新聞內的所有相片，為讀者帶來最快捷、方便、清晰的瀏覽體驗！提提大家，讀者透過手機應用程式瀏覽《繽FUN星網》的話，如欲體驗上述一系列最新功能，必須先行更新應用程式。