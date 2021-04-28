6校爆發上呼吸道感染　謹慎起見須強檢新冠肺炎

納入強檢名單的包括北角蘇浙小學的小學部及國際班。

政府昨(27日)深夜刊憲，要求於指定期間曾身處6間學校的人士接受新冠病毒強制測。政府表示，該6間學校昨日爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見將它們納入強制檢測公告。名單如下：

(a) 觀塘月華街34號中華基督教會基法小學

(b) 北角清華街30號蘇浙小學的小學部及國際班(不包括幼兒園及幼稚園)

(c) 沙田乙明邨街15號地下救世軍田家炳幼稚園

(d) 粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)

(e) 又一村壽菊路2號又一村學校

(f) 葵涌大隴街21號地下至2樓葵涌浸信會幼稚園

任何在今年4月14日至4月27日期間曾身處任何上述學校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於4月29日或之前接受檢測。如曾身處(c)到(f)項的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月1日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月25日至4月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。