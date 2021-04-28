長亨邨停車場疫市加租近12%　當區居民鬧爆

新冠肺炎疫情下各行各業備受打擊，失業率更屢創新高，但竟然有管理公司在公屋停車場「疫」市加租。青衣長亨邨停車場業主基匯資本近日宣布加租近12%至3,280港元。當區居民大呼不滿，認為管理公司不應在艱難情況下大幅加租，是漠視車主生計，加上停車場管理不善、問題多多，如天花滲水剝落等。一眾車主對此感到相當不滿，將繼續與管理公司會面跟進，並要求於今日（28日）回應有關訴求，又透露若業主堅持加價，不排除有進一步行動，如堵塞停車場出入口等。

停車場租戶於本月13日去信業主及管理公司，指長亨邨停車場自2018年由該業主接手後即大幅加租11.84%，即使業主於2020年凍租，但過去五年平均加幅仍達到9.87%。而附近由領展持有的長宏邨停車場，即使加價後月租為2,765港元，仍比長亨邨停車場低15.71%，落成時間較短，車場空間亦較大。

車主陳先生表示，即使要加租，加幅亦應下降，同時管理公司也要改善服務。陳指，公屋住戶收入不高，對部分車主來說車並非奢侈品，而是謀生工具，形容現在是任人魚肉，令各車主生活百上加斤，形容業主是要將他們趕盡殺絕。他又批評停車場設施破舊，業主卻懶理投訴，例如每逢颱風下雨天，天花都會滲水剝落、指示牌不足、電燈失靈、出入斜路不平令車身刮底及溝渠淤塞等。

另一名車主鄧先生亦批評停車場設施問題多多，管理公司更將部分電錶房租給其他商戶，有車主曾看見有人在電錶房外洗滌，認為行為涉違反公契，更存有消防隱憂。他建議將附近山上的馬路擴闊，提供更多錶位。另外，亦有車主透露，若業主堅持加價，可能會諮詢律師再致函業主，或不排除堵塞停車場出入口。

當區區議員盧婉婷認為業主不應逆市加租。她指長亨邨位於山上，又是「老人邨」，駕車出行會比較方便。她批評業主於接手停車場後多次加租，認為業主應秉承當初接手時的目標，以民為本，令社區和諧。但現時不單未能令社區和諧，更令市民百上加斤。

至於業主管理公司民坊回覆車主投訴信及東網查詢時表示，已體恤疫情對車主的影響，租金已維持24個月不變，並持續改善停車場服務，包括改善照明及翻新停車場內的環境。發言人又指，加租是參考青衣區內多個停車場的租金水平，強調租金在區內仍屬中等水平。

在停車場設施方面，發言人指管理公司去年已為停車場進行油漆工程，令樓層及行車方向指示更加清晰；又將安排道路修補工程，並定期檢查和清理去水渠道，及加派人手定時清潔停車場設施。