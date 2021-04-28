零售社企年救百萬件食物　減堆填區負荷

2019年都市固體廢物的棄置量為平均每日11,057公噸，當中不少是未過期的食品或用品。有組織曾統計香港每年約有1.5億件到期產品被棄置堆填區。有年輕人創辦零售社企，專門售賣將會或已過「最佳食用日期」的產品，包括食品、化妝品、保健產品等，並以低價賣出，讓市民有多一個廉價購物選擇又可避免浪費，每年更可拯救100萬件食物，為堆填區減少負荷。

「呢件就未過期，仲有幾日先過期，就算過咗期都可以食。」「Green Price綠惜超市」綠色的店面在鬧市中十分引人注目，裏面裝潢簡單，貨架上擺滿各式各樣的產品，價錢更較市價便宜。但拿起包裝一看，就會發現原來是快將到期，甚至已過「最佳食用日期」。

超市熟客鍾小姐十分欣賞超市鼓勵市民食用或使用「過期」產品的理念，一來可以避免浪費，二來是可改變港人的消費心態。超市兼職員工Crystal表示在超市工作學習很多有關食品的環保概念，自己平時亦會進食過期食品，但認為有時要說服顧客進食過期食物有一定難度。

有關超市創辦人之一兼零售經理韓駿謙（Terence）表示，當初創辦超市基於本港浪費問題嚴重，希望透過一個環保平台，將一些到期產品推出市面，除可推廣有關理念外，更可清空一些過期產品。現時本港的食用日期標籤分為「此日期前最佳」（Best Before）及「此日期或之前食用」（Use By），前者即使過期亦可繼續食用，發售該類食品亦不違例；後者則常見於奶製品，過期食用會有食安問題，並不能在市面上售賣。而綠惜超市亦只會售賣已過最佳日期的產品，並以最多過期3個月為限，超過3個月的不會再售賣。Terence指很多人未必能完全區分清楚兩者，希望可藉超市推廣這個訊息，減少浪費。