疫苗氣泡掃興　婚禮鬆綁須打針　玩殘新人

疫苗氣泡玩殘新人。食物及衞生局局長陳肇始表示，行政會議通過疫苗氣泡放寬部分群組聚集的範圍，包括婚禮、周年股東大會及宗教聚集等，前提是所有16歲或以上參加者，須接種至少第一劑新冠疫苗。婚禮統籌師批評，相關做法是不切實際，業界不知道如何確保婚禮參加者已接種疫苗，又批評新措施除了令業界工作量大增，亦降低市民參加婚禮的意欲。

陳肇始表示，婚禮方面，除了宗教禮儀外，沒有提供食物飲品的婚禮，聚集人數上限由20人增至室內的50人，以及室外的100人。至於周年股東大會的人數上限，亦由20人放寬至室內的50人和室外的100人。至於宗教聚集活動，參加者上限由處所容量的30%，增加至室內的50%，以及室外的100%。如果參與人士因健康理由未能打針，可以填寫指定表格申報和提交醫生證明書，並需出示14日內有效的新冠病毒檢測無染疫證明。

婚禮統籌師江婉君批評政府未有詳細交代實施細節，業界如何證明參加婚禮人士已打疫苗，以及未打疫苗的參加者如何處理，導致業界無所適從。她又指，打疫苗與否有機會涉及參加者的個人私隱，但政府將一切責任推給婚禮統籌師，認為相關做法是不切實際。