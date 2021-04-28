東方日報A1：政府搵笨那渣谷針　食肆做埋驗身

港府威逼利誘「谷針」，昨宣布明日起放寬防疫措施，但全部用接種新冠疫苗作為綑綁手段。食肆實行四類分級制，若員工打針，堂食時間放寬至凌晨12時及6人一枱；員工及顧客均打針可再升級，堂食延長至凌晨2時及8人一枱。至於酒吧等停業場所，員工及顧客均須打針始可復業。措施一出惹各界狂轟，餐飲業界批評措施為餐廳徒添枷鎖，令業界為難，且小店根本無法實行，直斥是「假放寬」。酒吧業界更指「開又死、唔開又死」，料有半數酒吧會因顧客不足結業。

為催谷新冠疫苗接種率，港府本周四起推行「疫苗氣泡」，聲稱是防疫措施的鬆綁條件，食肆須實行「ABCD」四類分級制，A類食肆毋須採取任何防感染措施，但堂食時間只能至傍晚6時及2人一枱。B類即目前大部分食肆做法，堂食可至晚上10時及4人一枱，但員工要每兩周做檢測。C類食肆規定所有員工至少已接種一針疫苗，餐廳或部分範圍可劃出「C區」，區內堂食時間可延長至凌晨12時，且增至6人一枱。

至於D類食肆要所有員工打兩針疫苗且已過14日，顧客亦要至少打一針，餐廳或部分範圍可劃出「D區」，區內堂食時間可延至凌晨2時，且8人一枱，顧客人數上限可增至75%，宴會人數可放寬至100人。另外，食肆若要升至C或D級，須規定所有客人使用「安心出行」應用程式。至於停業的6類場所，酒吧、卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會，所有員工及顧客需已打一針疫苗始可重開；麻雀天九耍樂處所的重開條件則只須員工打針。

對於因健康理由未能接種疫苗的員工，食物及衞生局局長陳肇始表示，他們可改為填寫申報表，提交醫生證明不宜打針，並須每7日進行檢測，若提供虛假聲明將負上刑責。至於無打針的顧客無同類替代方案，陳指場所負責人「係唔可以招待佢哋。」因沒有智能手機而無法使用「安心出行」的兒童，當局指若15歲或以下兒童有成年人陪同，只須該成年人使用「安心出行」；同行的長者若沒有智能手機，亦可填紙登記個人資料。

食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群透露，當局正研發應用程式予食肆員工使用，只要用程式掃描顧客手機出示的電子針卡二維碼，便可識別已打針的客人。她又稱當局會加強巡查，防止有顧客「借」二維碼予其他人使用，警告若有客人提供虛假資料，可被定額罰款5,000元。

中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，餐廳無法強迫員工打針，根本無法實施「疫苗氣泡」，批評新措施令業界感為難，因不少餐廳面積小，根本無法劃分「疫苗氣泡」區，且區內顧客即使有打針，不代表不會受感染，反造成標籤效應。

香港餐飲管理協會主席梁振華認為，估計90%食肆可做到C級，但部分因健康問題不適合打針的員工，未必有經常求診的習慣，可能在取得醫生證明方面有困難。他又認為仍有很多市民抗拒打針，可能只有10%食肆可做到D級。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，要求顧客接種疫苗有難度，措施無疑令業界及食客無所適從，直言「開又死、唔開又死」，亦估計重開初期會十分混亂。香港酒吧業協會主席錢雋永批評，已多次與政府開會表達反對顧客必須打針入場，因對酒吧生意影響極大，相信酒吧復業後生意只餘10%，更會有酒吧老闆寧願結業，相信未來會多一半酒吧倒閉，形容新措施根本不能救亡，反對業界造成極大衝擊。他又指強迫員工打針，只會令聘請人手更困難，或致酒吧業服務質素下降。

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