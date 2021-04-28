Dr.東：天水圍醫院引射頻標籤　追蹤手術室樣本送檢進度

智慧醫療科技成未來醫院發展重要一環，醫管局去年起首以三間公立醫院作為發展試點，包括天水圍醫院，將軍澳醫院及伊利沙伯醫院。其中，天水圍醫院將在下月中旬拓展智慧科技，應用在臨床樣本追蹤、手術室協調及手術患者家屬諮詢平台，減輕醫護人員工作量，為病人提供更精準的服務。

天水圍醫院早前引入幾組智慧機械人協助醫院運作。新界西聯網麻醉及手術室服務部顧問醫生林嘉雯透露，將在五月中旬在該院引入智慧手術室作為試點，涉及16個系統或裝置，首階段會先試用3個系統，包括射頻識別（RFID）臨床樣本追蹤系統、手術室協調中心及人工智能聊天機械人技術，收集三個月數據後再考慮拓展其他系統。

林指，醫護人員上班期間需花大量時間處理非手術或護理工作，以在手術室中運送病人樣本為例，如病人手術中需要抽取樣本種菌或切片化驗，由抽取至運送到病理科實驗室，醫護人員需要多次致電來監察樣本有否安全送達，一般需時約20分鐘。新系統引入射頻技術，在病人樣本貼上可用智能裝置追蹤的標籤，護士便可以實時追蹤樣本運送的位置，亦可避免遺失樣本的情況。

手術室協調中心則可讓醫生透過應用程式，得知手術室準備的情況，減少額外等候時間。此外，疫情下公立醫院提高感染控制措施，一度停止探訪服務，天水圍醫院將引入人工智能聊天機械人技術，讓需要進行手術的患者，經他們同意授權後，其家屬可透過手機得知手術進度。

此外，將軍澳醫院早前將5G技術引入手術室，由去年啟用至今進行過4次外科手術。該院智慧醫院發展統籌司徒靈醫生指，2次利用智能眼鏡進行外科大腸癌手術及膽囊切除手術；2次利用HoloLens混合實境進行骨折手術及切除脂肪瘤手術。

醫管局將在下月3至4日在會展舉行研討大會，該會程序委員會主席陸志聰指，今年主題主要以醫療的可持續性、智慧醫院、新冠疫情及病人安全作為重點，參與人數由以往的2000至3000人，減少至不多於400人，以保持社交距離措施。

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